È salito ad almeno 37 morti il bilancio ancora provvisorio dell’incendio sviluppatosi la scorsa notte a bordo di un affollato traghetto che percorreva un fiume vicino a Jhalokathi, in Bangladesh. Lo annuncia la polizia, secondo la quale molti dei passeggeri terrorizzati si sono lanciati in acqua per sfuggire alle fiamme e al fumo.