Luigi Pandolfi, giornalista, politologo e pubblicista, scrive di economia e politica su vari giornali, riviste e magazine web. Nel suo recente libro «Metamorfosi del denaro, perché una risorsa della società non può rimanere solo un affare privato» (Manifestolibri), spiega come si è evoluto nel tempo il sistema monetario e come si sia arrivati a una sostanziale privatizzazione del controllo e della gestione del denaro. Lo abbiamo intervistato.

Cos’è cambiato con la fine di Bretton Woods?

«Bretton Woods (il sistema di regole stabilito nel 1944 per controllare la politica monetaria internazionale n.d.r.) è stato lo stadio finale di una storia millenaria, nel corso della quale la personalità del denaro derivava dall’identificazione dello stesso con alcuni materiali, metalli preziosi innanzitutto,...