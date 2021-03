Il tradizionale ‘straw poll’ (sondaggio informale) che chiude ogni anno i lavori della Conferenza dei conservatori americani (CPAC) ha assegnato una schiacciante vittoria a Donald Trump: tra i possibili candidati repubblicani per le presidenziali del 2024, il 97% dei presenti alla kermesse ha espresso la sua preferenza per The Donald. I risultati del sondaggio sono stati diffusi poco prima dell’inizio dell’intervento dell’ex presidente.