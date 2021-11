Joe Biden ha fatto sapere di voler correre per le presidenziali del 2024, quando avrà compiuto la tenera età di 82 anni, ma i democratici già pensano al piano B, se l’attuale presidente dovesse decidere di non ricandidarsi.

L’ultimo sondaggio condotto per The Hill rivela come in pole position tra le preferenze degli elettori americani ci sono due donne: Kamala Harris e Michelle Obama. L’attuale vicepresidente ha il 13% dei consensi, mentre l’ex first lady il 10%.