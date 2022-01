Il principale esperto tedesco di coronavirus ha espresso ottimismo sul fatto che la Germania potrebbe aspettarsi un inverno «relativamente normale» nel 2022. Christian Drosten, che dirige l’istituto di virologia presso l’ospedale Charité di Berlino, ha affermato oggi che i dati provenienti da altri Paesi suggeriscono che le infezioni da Omicron siano più lievi e potrebbero portare la pandemia in una «situazione endemica» più paragonabile a un comune virus del raffreddore o dell’influenza.

«È una buona situazione se hai un virus che non ti fa più ammalare e si trasmette facilmente, stimolando così aggiornamenti regolari all’immunità delle persone», ha detto Drosten, secondo quanto riporta il Guardian. Allo stesso tempo, l’esperto si aspetta che anche l’anno prossimo servirà mantenere l’uso delle mascherine al chiuso e fare un’ulteriore dose di vaccino aggiornata, per proteggere i più vulnerabili.

La Germania, da questo punto di vista, è svantaggiata perché ha una percentuale più alta rispetto agli altri Paesi Ue di persone, in particolare over 60, ancora non vaccinate né contagiate. Queste persone, ha rilevato Drosten, «sono ovviamente seriamente a rischio».