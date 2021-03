I dati sull’efficacia dei vaccini nel prevenire il contagio del virus SARS-CoV-2, e non solo la malattia, «sono molto promettenti». In particolare quelli relativi al farmaco prodotto da Pfizer/BioNTech, uno dei due somministrati anche in Svizzera, che dopo la seconda dose sarebbe in grado di bloccare al 92% la trasmissione del virus. L’annuncio è arrivato ieri dall’Agenzia europea del farmaco (EMA), l’ente dell’Unione europea che ha anche dato il via libera alla conservazione del vaccino di Pfizer/BioNTech a temperature più alte: le fiale potranno resistere per due settimane tra i -25 e i -15 gradi, vale a dire in normali congelatori, e non per forza a -70 gradi.

L’EMA ha inoltre autorizzato due nuovi siti produttivi in Europa: uno per il vaccino di AstraZeneca (a Leida, nei Paesi Bassi), uno...