Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha annunciato che il presidente russo Vladimir Putin si è sottoposto al vaccino contro il coronavirus. Le condizioni di salute di Putin, si legge nella nota, sono buone. «Il presidente Putin si è vaccinato e sta bene» le parole rilasciate da Peskov a Sputnik. Il preparato che è stato somministrato al presidente russo è uno dei tre approvati finora dalla Federazione Russa (Sputnik V, Vektor, EpiVacCorona), ma non è stato specificato quale. Il portavoce del Cremlino ha sottolineato che il vaccino non comporterà delle variazioni nell’agenda di Putin: «Domani lo attende un giorno di lavoro a tempo pieno» ha aggiunto Peskov. La notizia della vaccinazione era stata data ieri dallo stesso Putin, nel corso del suo intervento durante una riunione con specialisti del settore medico e sviluppatori dei vaccini in Russia.