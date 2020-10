Sono 206 mila le morti in più del previsto avvenute tra febbraio e maggio come risultato della pandemia da COVID-19 in 19 Paesi europei, più Australia e Nuova Zelanda. Il carico maggiore, pari a 100 mila persone, si è concentrato tra Spagna, Inghilterra, Galles, Italia, Scozia e Belgio. La stima, pubblicata sulla rivista Nature Medicine, è dei ricercatori dell’Imperial College di Londra.

Dopo di che hanno confrontato queste cifre con le morti registrate effettivamente nei diversi Paesi oggetto dello studio, per calcolare l’eccesso di mortalità nella pandemia sia da COVID-19 che da altre cause. In questo modo sono arrivati a stimare un eccesso di 206 mila morti, di cui 105 mila uomini e 100 mila donne. In Inghilterra, Galles e Spagna c’è stato l’aumento maggiore con circa 100 morti in più ogni 100 mila persone, con un aumento del 37% per Inghilterra e Galles e del 38% per la Spagna rispetto ai livelli pre-pandemia.