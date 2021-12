Boom nella domanda di test antigenici rapidi in Australia, che sta nettamente superando l’offerta in molte aree in questi giorni prima di Natale, lasciando vuoti gli scaffali di supermercati e farmacie. I kit di autotest sono diventati oggetto indispensabile, quando nel pieno delle vacanze estive le persone si preparano a ricevere ospiti in casa.

«Scompaiono dagli scaffali come l’igienizzante per le mani e la carta igienica un anno fa», ha detto la direttrice nazionale della Pharmaceutical Society of Australia, Caroline Diamantis, al Sydney Morning Herald. «Chi ha invitati in casa per Natale e Capodanno li tiene in un armadietto e chiede loro di fare il test prima di entrare in casa, per tenere tutti al sicuro», ha aggiunto Diamantis.