L’immagine ha fatto il giro del mondo. Una giovanissima tifosa della Germania, in lacrime, dopo la sconfitta della Mannschaft contro l’Inghilterra a Wembley. La reazione di alcuni tifosi inglesi non si era fatta attendere: insulti, commenti offensivi e via discorrendo. Un uomo, però, ha reagito. In positivo. E per dimostrare che in Inghilterra vivono anche persone perbene, beh, ha lanciato una raccolta fondi per la ragazzina. «Volevamo dimostrarle che non tutti, nel Regno Unito, sono orribili» ha spiegato Joel Hughes di Caerleon, Newport. Ebbene, a distanza di giorni l’uomo ha messo assieme 36 mila sterline. Urca.