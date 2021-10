Il misterioso «leader supremo» dei talebani, il mullah Hibatullah Akhundzada, mai apparso ufficialmente in pubblico dalla sua nomina nel 2016, ha preso parte a una cerimonia ieri sera a Kandahar, nell’Afghanistan meridionale. Lo hanno reso noto funzionari talebani.

«Il comandante dei credenti, lo sceicco Hibatullah Akhundzada, è apparso in un grande raduno presso la famosa madrassa Hakimiya e ha parlato per dieci minuti con i valorosi soldati e discepoli», ha dichiarato oggi il governo talebano con un messaggio audio a sostegno. In questa clip audio si sente il mullah recitare preghiere e benedizioni indistinte.