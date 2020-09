Se tutto andrà bene e saranno positivi gli esiti della sperimentazione di fase 3 attesi per fine settembre, le prime dosi del vaccino anti-Covid «Oxford» arriveranno in Italia «già entro fine anno», ha indicato oggi Speranza, lanciando al contempo un appello ai cittadini a vaccinarsi quest’anno contro l’influenza stagionale per rendere più facile - in attesa del vaccino contro il SarsCov2 - la diagnosi dei casi di Covid-19 con l’arrivo della stagione invernale.