«Lo stato maggiore delle forze armate, che è stato incaricato delle indagini, ha interrogato molte persone», ha quindi spiegato Esmaili, senza tuttavia indicare il numero esatto o l’identità delle persone finite in manette. Anche la magistratura ha avviato un’indagine in collaborazione con l’esercito, l’Organizzazione per l’aviazione civile e altre organizzazioni che si occupano di attacchi cibernetici ed elettronici, ha aggiunto il portavoce, citato dalla tv di Stato iraniana.

Dal canto suo, il presidente iraniano Hassan Rohani ha ribadito di voler punire tutti i responsabili. «Per il nostro popolo è molto importante in questo incidente che chiunque abbia commesso un errore o sia stato negligente a qualsiasi livello» affronti la giustizia, ha detto Rohani durante un discorso trasmesso in tv.

Dopo averlo categoricamente negato davanti al mondo intero, l’Iran negli scorsi giorni ha ammesso che il volo PS752 della Ukrainian International Airlines è stato colpito da un razzo lanciato dalla sua contraerea «in una situazione di guerra», poche ore dopo aver attaccato le basi Usa in Iraq. L’aereo è stato abbattuto per un «errore umano» perché scambiato per un missile da crociera americano. La confessione è giunta dopo le esplicite accuse di Canada - il Paese straniero con più vittime, 57 - e Regno Unito e i sospetti sempre più forti avanzati dagli 007 di molti Paesi occidentali, che la Repubblica islamica aveva liquidato come «grandi bugie».