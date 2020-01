(Aggiornato alle 23.57) Primi due casi accertati di coronavirus anche in Italia. Lo ha annunciato in serata il presidente del consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa. Sono due turisti cinesi a Roma attualmente ricoverati in isolamento all’ospedale Spallanzani della capitale: sono definiti «in buone condizioni di salute». I due si trovavano in Italia da 10 giorni. Il governo ha deciso nel contempo di sospendere i voli aerei da e per la Cina.

Domani saranno messe a punto le misure di prevenzione

«Ci aspettavamo dei casi anche in Italia» ha aggiunto in conferenza stampa il ministro della salute Roberto Speranza, annunciando altre misure di prevenzione, che verranno messe a punto in una apposita seduta del consiglio dei ministri convocata per domani alle 10.

Conte: «Niente panico, siamo preparati»

«Lo Spallanzani (dove sono ricoverati i due turisti, ndr) è la Bibbia in questo settore. Non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale», ha aggiunto il premier Giuseppe Conte. Sono in corso «attente verifiche per ricostruire il percorso» dei due turisti cinesi «per isolare i loro passaggi, per evitare assolutamente qualsiasi rischio ulteriore rispetto a quello già accertato», ha spiegato.

«Per superare il rischio di panico e allarme non c’è altro che fidarsi delle autorità competenti. Posso assicurarvi che in questo momento siamo in Italia nella linea di massimo rigore in funzione preventiva. Siamo nella condizione di poter tranquillizzare tutti i cittadini. La situazione è assolutamente sotto controllo. Ma non significa che ci stiamo appagando nelle prime misure».

Stanza d’albergo sigillata

La stanza dell’hotel Palatino di Roma, dove alloggiavano le due persone risultate contagiate è stata sigillata; gli altri componenti della comitiva sono stati accompagnati in ospedale con un autobus scortato dalla polizia. Un’auto della polizia staziona davanti all’hotel dove si sono già radunati alcuni giornalisti.

Arrivati a Milano il 23 gennaio

La coppia è originaria della provincia di Wuhan. Secondo quanto si è appreso erano arrivati dieci giorni fa, il 23 gennaio a Milano. Dopo alcune tappe per l’Italia sono arrivati a Roma. Ieri sera si sono sentiti male e, visti i sintomi che presentavano, sono stati presi in carico da personale del 118 e ricoverati allo Spallanzani.

