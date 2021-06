La variante H10N3 dell’influenza aviaria è stata trasmessa ufficialmente per la prima volta da animali a esseri umani in Cina, contaminando un uomo di 41 anni, che è stato ricoverato in ospedale con sintomi influenzali il 28 aprile. Lo fa sapere la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) di Pechino, citata da vari media internazionali, che aggiunge che a suo parere «il rischio di una diffusione su larga scala è estremamente basso».