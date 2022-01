Primo passo falso per il neo sindaco democratico di New York, Eric Adams. La commissione cittadina sui conflitti di interesse ha stabilito che il primo cittadino può assumere il fratello Bernard ma con un ruolo ridimensionato e di fatto non retribuito: potrà ingaggiarlo con un compenso annuo simbolico di un dollaro l’anno anziché di 210 mila dollari, e non come «direttore esecutivo» ma come «senior adviser per la sicurezza del sindaco», senza alcuna autorità di comando al dipartimento di polizia e senza che il personale dell’amministrazione debba fargli rapporto. Lo scrive il New York Times.