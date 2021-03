«Un primo passo cruciale», ha commentato il presidente, che spera in futuro di regolarizzare altri 11 milioni di clandestini e che ha rinnovato il suo impegno «a lavorare con il Congresso per mettere a punto un sistema dell’immigrazione del 21.esimo secolo basato su dignità, sicurezza e correttezza, in grado di offrire soluzioni di lungo termine per una soluzione ordinata e umana». «Sono una parte importante del nostro Paese, queste comunità di migranti rafforzano, arricchiscono e nobilitano il nostro Paese», gli ha fatto eco la speaker della Camera Nancy Pelosi. La prima legge, approvata con 228 sì (di cui 9 repubblicani) e 197 no, offre uno status legale per dieci anni a circa 2 milioni di Dreamer, arrivati illegalmente in Usa quando erano minorenni. Per ottenere la green card, ossia la residenza legale permanente, dovranno rispettare però certi requisiti, come conquistare un diploma di scuola superiore, servire nell’esercito o essere assunti per almeno tre anni. Dopo cinque anni potranno chiedere la cittadinanza. Il provvedimento prevede la green card anche per circa 400 mila migranti accolti per ragioni umanitarie a causa dei conflitti o delle calamità nei loro Paesi. La seconda legge consentirà a circa un milione di migranti che hanno lavorato illegalmente nel settore agricolo negli ultimi due anni di ottenere uno status legale e di restare insieme ai loro famigliari per periodi rinnovabili di 5 anni e mezzo. Per acquisire la green card, dovranno pagare una sanzione di 1.000 dollari e lavorare per altri otto anni. Secondo stime del governo, si tratta di circa metà dei lavoratori agricoli del Paese. Questa legge è passata con un più ampio sostegno dei repubblicani, che hanno la loro base nelle zone rurali: 247 sì, di cui 30 Gop, e 174 no.