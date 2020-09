Il volo dei primati. L’El-Al LY971 in un giorno solo ha infranto due tabù: è volato direttamente da Tel Aviv ad Abu Dhabi ed è passato per i cieli dell’Arabia Saudita.

«Sono estremamente orgoglioso - ha detto l’israeliano parlando in arabo - di guidare questa delegazione. Stiamo trasformando un sogno in realtà». Sul tavolo accordi di cooperazione su aviazione, turismo, energia, commercio, finanza, sanità, energia ma non sulla sicurezza, tema che sarà oggetto di prossimi incontri.

Per dimostrare che tutto avverrà rapidamente, il premier ha annunciato di «aver invitato in Israele una delegazione degli Emirati Arabi»: «Li accoglieremo - ha sottolineato visibilmente soddisfatto da Gerusalemme - con il tappeto rosso, lo stesso con cui hanno accolto noi».

Poi ha rivendicato che l’accordo è il frutto della sua ultraventennale linea politica basata sul concetto di «pace in cambio di pace» e non su quello di «pace in cambio di terra». Nell’aria di soddisfazione che regna in Israele, anche lo spinoso tema della possibile vendita degli F-35 agli Emirati da parte degli Usa, che Israele non gradisce, sembra essere passata in secondo ordine.