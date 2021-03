(Aggiornato alle 22.40) Accuse incrociate senza precedenti nel primo incontro di alto livello USA-Cina dell’era Biden. Il vertice di Anchorage, Alaska, si è aperto con una rissa diplomatica davanti alle telecamere di tutto il mondo, anche se fonti americane hanno assicurato che i successivi colloqui a porte chiuse sono stati «sostanziali, seri e diretti». Ma nelle dichiarazioni di apertura, riprese dalle tv, le parti non si sono risparmiati duri colpi.

Il segretario di Stato USA Antony Blinken ha accusato Pechino di «minare la stabilità mondiale» con le sue azioni, denunciando la repressione degli uiguri, la stretta su Hong Kong, le tensioni su Taiwan, i cyber attacchi, la militarizzazione del Mare cinese meridionale, la coercizione economica contro gli alleati. Una postura gradita da Joe Biden, che si è detto «orgoglioso» del capo della diplomazia americana, prima di inciampare tre volte sulla scaletta dell’Air Force One, diretto ad Atlanta per incontrare la comunità asiatico-americana dopo la strage nei centri massaggi gestiti da orientali.

Yang Jiechi, il più alto responsabile del Partito comunista cinese per la diplomazia, ha replicato contestando a Washington di usare la sua potenza militare e la sua supremazia finanziaria per opprimere altri Paesi, «abusando della nozione di sicurezza nazionale per ostacolare i normali scambi commerciali e incitare gli attacchi a Pechino». Yang ha inoltre ribaltato le accuse sui diritti umani, denunciando che la situazione in USA è ad un livello molto basso, con gli afroamericani che sono «massacrati». Parole queste ultime che rievocano quelle del presidente russo Vladimir Putin, con cui Biden oggi è sembrato voler smorzare le tensioni dicendosi «sicuro che parleremo ad un certo punto», dopo averlo definito un «assassino». Yang ha minacciato «azioni decise» contro «l’interferenza americana», invitando gli Stati Uniti a smetterla con la mentalità «da guerra fredda» e con una contrapposizione che ha danneggiato anche gli USA.

«Non vogliamo un conflitto», ha ribattuto Blinken, spiegando che Washington è favorevole a una «concorrenza dura». La delegazione USA ha quindi accusato la controparte di aver violato il protocollo dei due minuti per le dichiarazioni di apertura: «La delegazione cinese sembra essere arrivata con l’intento di esibirsi, concentrata sulla teatralità e drammaturgia pubblica piuttosto che sulla sostanza», ha commentato un alto dirigente americano, suggerendo che gli attacchi fossero rivolti a riscuotere il consenso del pubblico di casa. Ma gli ospiti hanno ancora una volta ribaltato le accuse.

Certamente i cinesi si aspettavano di essere messi alla berlina e quindi erano preparati a controbattere. Mai prima d’ora però c’era stato uno scontro così platealmente aperto tra le due superpotenze. Pechino è rimasta sorpresa che Washington abbia imposto sanzioni alla vigilia del summit per il giro di vite su Hong Kong. E oggi ha risposto in modo asimmetrico limitando l’uso dei veicoli elettrici Tesla per il personale dell’esercito, delle imprese statali e di agenzie chiave per motivi di sicurezza, evocando il timore che i sensori delle auto possano registrare immagini e fornire altri dati sull’uso delle vetture, informazioni personali sui conducenti e la lista dei contatti telefonici sincronizzati con le macchine.

Le tensioni in Alaska tra i vertici delle diplomazie di Cina e USA si sono trasformate anche in un trend virale sul social media in mandarino, capace di raccogliere oltre un miliardo di commenti e visualizzazioni fino a diventare il tema più seguito. «L’intera società cinese è stanca dell’arroganza, dei doppi standard e del teppismo degli Stati Uniti. Le dure risposte di Yang Jiechi e Wang Yi in Alaska oggi hanno ricevuto ampi elogi da parte del pubblico cinese», ha scritto su Twitter Hu Xijin, direttore del nazionalista Global Times, tabloid del Quotidiano del Popolo, la voce del Partito comunista cinese, esaltando le prove di Yang e di Wang, consigliere di Stato e ministro degli Esteri.

Il punto di vista dei diplomatici statunitensi

Le discussioni tra i capi della diplomazia americana e cinese nel vertice in Alaska sono state «dure e dirette», ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale USA Jake Sullivan al termine dei due giorni di faccia a faccia. Nonostante le tensioni, «siamo stati in grado di avere una conversazione molto franca nel corso di queste numerose ore di riunione su un ordine del giorno esaustivo», gli ha fatto eco il segretario di stato Anthony Blinken davanti alla stampa. I responsabili cinesi hanno lasciato Anchorage senza fare dichiarazioni.

«Cominciando l’incontro sapevamo che c’era un numero di questioni sulle quali siamo fondamentalmente in disaccordo», ha proseguito il capo della diplomazia americana. «Non è una sorpresa che, avendo sollevato questi problemi in maniera chiara e diretta, abbiamo ricevuto una risposta difensiva», ha osservato. Ma, ha assicurato, «sull’Iran, sulla Corea del nord, sull’Afghanistan e il clima i nostri interessi coincidono». «E sull’economia, sul commercio, la tecnologia, abbiamo detto ai nostri omologhi che stiamo esaminando questi temi» e «che prenderemo le nostre decisioni in modo da proteggere pienamente e promuovere i nostri lavoratori e le nostre imprese». Sullivan ha osservato che l’amministrazione Biden continuerà a lavorare con Pechino sugli interessi condivisi «attraverso i canali diplomatici normali».

«Un confronto schietto, ma le differenze restano»

I primi colloqui tra Pechino e l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sono stati «schietti, costruttivi e disponibili», ma «ci sono ancora alcune importanti differenze tra le due parti», ha affermato l’alto diplomatico cinese Yang Jiechi secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale Xinhua.

©CdT.ch - Riproduzione riservata