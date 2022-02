Primo via libera europeo alle sanzioni «mirate» contro Mosca

(Aggiornato alle 12.39) Primo via libera della riunione degli ambasciatori UE (Coreper II) al pacchetto di sanzioni da mettere in campo dopo il riconoscimento da parte della Russia delle repubbliche separatiste di Donetsk e del Lugansk.

La presidenza francese sottolinea che «c’è unità» da parte degli Stati membri nella reazione alle decisioni russe. «C’è determinazione a prendere sanzioni mirate contro le persone coinvolte» nelle operazioni nel Donbass, «in coordinamento con i nostri alleati», spiega ancora la presidenza francese. Una nuova riunione del Coreper II è prevista a fine giornata, dopo il Consiglio Affari Esteri informali di Parigi.

L’ok al primo pacchetto di sanzioni degli ambasciatori UE, a quanto si apprende, include il bando di importazioni ed esportazioni dalle entità separatiste ucraine sul modello di quanto a suo tempo fatto per la Crimea, l’inserimento nella black list di nomi ed entità (politici, militari, operatori economici, esponenti dei meccanismi di disinformazione) più eventuali ulteriori personalità tra i comandanti delle forze di «peacekeeping» russe e i leader delle repubbliche separatiste. Il via libera - che per ora non è formale ma di principio - riguarda anche il non riconoscimento dei passaporti russi rilasciati a cittadini delle due entità.

La Russia teme sanzioni sulla tecnologia

Il governo e i grandi industriali russi non prevedono sanzioni internazionali dure che colpiscano le esportazioni energetiche o le banche russe, mentre quello che temono di più è un embargo americano sulle esportazioni verso Mosca di apparecchiature elettroniche, componentistica e software. Lo scrive oggi il principale giornale economico russo, Kommersant, citando proprie fonti nel governo e alcuni esperti. Un tale blocco, secondo la testata, potrebbe avere effetti «catastrofici» sull’economia russa.

Il peggiore scenario, secondo il giornale, sarebbe quello che preveda sia un blocco delle forniture dirette di produzioni americane (Nvidia e Intel per esempio) sia di prodotti contenenti tecnologie americane. Secondo le fonti del quotidiano, attualmente non esiste alternativa a questi componenti e quindi bisognerà «cercare nuovi canali d’importazione». Non si potrebbero usare nemmeno i chip russi prodotti a Taiwan perché per la loro produzione vengono usate tecnologie USA.

In Russia si producono tv, frigoriferi e apparecchiature elettroniche con licenze Samsung, Xiaomi, DEXP, Supra, LG, indesit, Bosch e Siemens. La produzione avviene al 95% con l’uso di materiali di importazione. Secondo gli osservatori eventuali sanzioni sulle importazioni di componentistica darebbero un duro colpo anche all’industria automobilistica e a quella metalmeccanica. Stando agli esperti, ci vorrebbe un anno per trovare altri canali di importazione e per lanciare la produzione dei componenti necessari per questi settori. Allo stesso tempo, secondo le stesse fonti, l’industria militare probabilmente avrà meno problemi, poiché sicuramente «è stata creata una riserva di componenti e materiali».

Zelensky chiede la sospensione immediata di Nord Stream 2

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto la sospensione immediata del progetto Nord Stream 2, dopo la decisione del presidente russo Vladimir Putin di riconoscere il Donbass.

Il presidente ucraino sta inoltre considerando di rompere le relazioni diplomatiche con la Russia. Lo riferisce la CNN, mentre il Cremlino ha fatto sapere che la Russia rimane aperta a tutti i «contatti diplomatici», sottolineando che la rottura dei rapporti diplomatici renderebbe tutto «peggiore».

Secondo Interfax, Zelensky ha detto anche che la legge marziale verrà introdotta in Ucraina in caso di un’invasione totale del Paese da parte della Russia.

Riconoscendo le autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk la Russia prepara il proseguimento della sua «aggressione militare contro l’Ucraina», ha aggiunto Zelensky.

Kiev, in ogni caso, non prenderà in considerazione le richieste delle autoproclamate repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk di ritirare le truppe ucraine dai distretti del Donbass sotto il suo controllo, ha ribadito il presidente ucraino.

Berlino sospende l’autorizzazione

La Germania ha sospeso l’autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha annunciato il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Scholz ha annunciato di aver chiesto di interrompere il processo di revisione del gasdotto da parte dell’autorità di regolamentazione tedesca. «Sembra tecnico, ma è il passaggio amministrativo necessario», ha spiegato sottolineando che con questo stop procedurale «non può esserci alcuna certificazione del gasdotto. E senza questa certificazione, Nord Stream 2 non può entrare in funzione», ha aggiunto.

Scholz chiede inoltre sforzi diplomatici «per evitare una catastrofe» in Ucraina sottolineando che la diplomazia è «cruciale». Nei confronti della Russia, ha poi aggiunto, potrebbero esserci «altre sanzioni».

