Giorni intensi per il duca di York che è stato accusato di abusi sessuali in una causa civile negli Stati Uniti. La sua ex amica, Ghislaine Maxwell, è stata giudicata colpevole di aver reclutato ragazze minorenni per essere abusate sessualmente dal defunto miliardario Jeffrey Epstein, amico del duca.

I fattiNella sua testimonianza, Virginia Giuffre, racconta di essere stata vittima di traffico e abuso sessuale da parte di Jeffrey Epstein dall’età di 16 anni. Parte del suo abuso consisteva nell’essere prestata ad altri uomini potenti - incluso il principe Andrea. La signora Giuffre dice che il duca l’ha aggredita sessualmente in tre occasioni quando aveva meno di 18 anni. In una intervista alla BBC del 2019 Giuffre afferma che i primi fatti risalgono al 2001 quando – a Londra – fu presentata...