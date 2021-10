«La conferenza Cop26 che inizia domani a Glasgow è la nostra ultima chance per salvare il pianeta»: lo ha affermato il principe Carlo d’Inghilterra parlando a un evento sul clima nell’ambito del G20 a Roma. «Dobbiamo trasformare belle parole in azioni ancora più belle», ha aggiunto sottolineando che il «settore privato è pronto a lavorare» con i governi.

«Se vogliamo raggiungere il vitale obiettivo climatico di 1,5 gradi - un obiettivo che salverà le nostre foreste e fattorie, i nostri oceani e la fauna selvatica - abbiamo bisogno di trilioni di dollari di investimenti ogni anno per creare le nuove infrastrutture necessarie alla transizione verso la sostenibilità. I governi da soli non possono raccogliere questo tipo di somme. Ma il settore privato può farlo, lavorando in stretta collaborazione con i governi e la società civile».

Il principe d’Inghilterra ha poi sottolineato che il «settore privato è sempre più sensibile al cambiamento climatico ed è ansioso di investire in progetti che portino ad una più rapida transizione ecologica». «Serviranno miliardi di dollari ogni anno per creare infrastrutture per un’economia che possa contenere il surriscaldamento del pianeta entro gli 1,5 gradi, ed i governi non potranno farcela da soli, per cui è necessario creare un’alleanza con il settore privato, una partnership pubblico-aziende-banche multilaterali», ha sottolineato l’erede al trono. Creare un ambiente favorevole per gli investimenti green ed anche una legislazione che li renda più semplici, sono alcuni degli elementi su qui cui bisognerà lavorare, ha spiegato Carlo.