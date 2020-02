(Aggiornato alle 19.46) È atterrato in emergenza, ma senza problemi, il Boeing 767 dell’Air Canada costretto nel pomeriggio a fare rientro sull’aeroporto di Madrid, da dove era decollato, subito dopo la partenza per un guasto tecnico.

L’aereo che ha girato per ore sopra la capitale spagnola per consumare il carburante, aveva a bordo 130 passeggeri. Lo riportano i media spagnoli.

Il jet, un Boeing 767 di quasi 31 anni, ha effettuando diversi giri per scaricare il kerosene imbarcato. Da regolamenti internazionali il velivolo non può atterrare con un carico superiore a quelli indicati. In un audio pubblicato in esclusiva dal quotidiano spagnolo «El Mundo» si sente uno dei piloti comunicare ai passeggeri che l’aereo deve tornare a Madrid per un «piccolo problema a una delle ruote. E dal momento che siamo pieni di carburante allora dobbiamo alleggerirci un pochino prima di atterrare».