Sul sito Downdetector.com, che raccoglie le segnalazioni degli utenti, sono migliaia le persone che lamentano l’impossibilità di ascoltare musica. La maggior parte delle segnalazioni sono in Europa, ma ce ne sono anche in Asia, Usa e Australia.

Lo scorso 27 novembre la piattaforma ha avuto un altro down, rimanendo inattiva per quasi un’ora. Poi il problema si è risolto. E un’altra interruzione è stata registrata ad agosto. Agli utenti fu detto che c’era un problema con la connessione Internet e che la musica non poteva essere riprodotta in streaming. Altri, invece, hanno ricevuto messaggi che dicevano loro che la pagina non poteva essere caricata.