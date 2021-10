Problemi per Facebook, Instagram e WhatsApp... e Twitter gongola

(Aggiornato alle 22.20) Facebook, Instagram e WhatsApp sono down. Le tre piattaforme dalle 17.30 di oggi stanno riscontrando problemi di connessione e gli utenti non possono accedervi. A segnalarli gli utenti su Twitter, ma anche il sito downdetector.com che tiene conto dei disservizi dei diversi canali social e chat. Al momento non sono note le cause del problema, che avrebbe toccato milioni di utenti in tutto il mondo. Mike Schroepfer, Chief Technology Officer di Facebook, ha scritto su Twitter: «Sincere scuse a tutti coloro che sono stati colpiti dalle interruzioni dei servizi alimentati da Facebook in questo momento. Stiamo riscontrando problemi di rete e i team stanno lavorando il più velocemente possibile per eseguire il debug e ripristinare il tutto il più velocemente possibile». E proprio Twitter, sul suo account ufficiale, gongola per la situazione, scrivendo: «Ciao a tutti, letteralmente»

L’ultimo disservizio che aveva interessato le tre app dell’ecosistema di Mark Zuckerberg risale allo scorso 19 marzo e quello ancora precedente al 3 luglio 2019. Il down di marzo scorso era durato 45 minuti. Nel caso del disservizio di oggi, gli utenti segnalano problemi di accesso alle app, ma anche di connessione al server e di caricamento dei contenuti. Come tutte le volte che ci sono dei disservizi, si scatena su Twitter l’ironia degli utenti che sono impegnati anche a commentare i risultati delle elezioni amministrative in Italia. Sono anche partiti gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown, #facebookdown.

Dipendenti bloccati fuori dagli edifici?

Secondo Sheera Frankel, giornalista del «New York Times», i dipendenti sarebbero rimasti bloccati fuori dagli edifici, in quanto i loro badge sarebbero collegati ai server di Facebook, anch’essi colpiti dal problema. La giornalista ha scritto su Twitter: «Ero al telefono con una persona che lavora per Facebook. Mi ha detto che i dipendenti non sono stati in grado di entrare negli edifici questa mattina per iniziare a valutare l’entità del problema perché i loro badge non funzionavano e non hanno potuto aprire le porte».

