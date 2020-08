L’ex capo militare dei serbi di Bosnia, che ha 78 anni e che è stato condannato in primo grado all’ergastolo per il genocidio di Srebrenica, l’assedio di Sarajevo e altri crimini di guerra durante il conflitto in Bosnia (1992-1995), è da tempo in precarie condizioni di salute, soffre di problemi cardiaci e neurologici ed è stato sottoposto a interventi chirurgici.