Quinta e forse ultima udienza oggi del processo d’impeachment contro l’ex presidente statunitense Donald Trump, accusato di aver istigato i suoi fan ad assaltare il Congresso per bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden.

Il Senato, dove si celebra il dibattimento, si riunisce alle 10 (le 16 in Svizzera). Le parti avranno due ore a testa per le argomentazioni conclusive. Poi i senatori potranno fare una dichiarazione prima del voto finale, che potrebbe arrivare nel primo pomeriggio (in serata in Svizzera).

Con 55 sì e 45 no, il Senato ha approvato la possibilità di convocare testimoni e acquisire documenti nel processo di impeachment. I repubblicani hanno votato contro, tranne cinque che si sono uniti ai democratici. Tra loro anche uno dei principali alleati di Trump, Lindsey Graham, che ha cambiato voto all’ultimo momento, dopo che era apparso chiaro che la mozione sarebbe passata. I tempi del processo potrebbero di slittare di giorni.

Nel frattempo, il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell ha detto ai suoi colleghi di partito che voterà per assolvere Trump nel secondo processo di impeachment. Lo riferisce la Cnn.

McConnell ha confermato la sua intenzione in una email ai colleghi, nella quale sposa la tesi dell’incostituzionalità dell’impeachment contro un presidente già decaduto, sostenendo che si tratta «principalmente di uno strumento per la sua rimozione» e che il Senato non ha quindi giurisdizione. La condotta criminale di un presidente, aggiunge, può essere perseguita quando lascia l’incarico. In ogni caso ribadisce la libertà di voto secondo coscienza.

L’accusa del secondo processo di impeachment ha chiesto a sorpresa di citare come testimone la deputata repubblicana Jaime Herrera Beutler. Ieri la parlamentare ha confermato che il leader del suo partito alla Camera Kevin McCarthy le ha riferito che in una telefonata durante l’assalto al Congresso l’ex presidente stava dalla parte dei rivoltosi. Beutler è una delle 10 deputate Gop che ha votato per l’impeachment di Trump.

In una infuocata telefonata con McCarthy che gli chiedeva di fermare l’assalto dei suoi fan al Congresso, Trump rispose che i rivoltosi tenevano ai risultati delle elezioni più dello stesso McCarthy. «Martin, penso che quelle persone siano più arrabbiate di te per le elezioni», avrebbe detto Trump, scatenando la reazione del leader repubblicano.

La difesa dell’ex presidente si è detta contraria alla richiesta dell’accusa, sostenendo che tra l’altro dimostra la frettolosità con cui è stato istruito il processo.

