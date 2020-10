«La sorellastra del padre che ha pubblicato il video su Youtube» in cui si contesta la lezione sulla libertà d’espressione del professore decapitato ieri alla periferia di Parigi «ha fatto giuramento di fedeltà all’Isis ed è partita per la Siria. È oggetto di mandato di cattura»: lo ha detto il procuratore antiterrorismo, Jean-Francois Ricard, in una conferenza stampa a Parigi.