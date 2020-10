(Aggiornato alle 06.58) Due studenti di 14 e 15 anni, accusati di aver indicato l’insegnante Samuel Paty all’assalitore dietro compenso, sono stati incriminati per «complicità» e posti sotto controllo giudiziario. L’accusa aveva chiesto la detenzione di almeno uno degli studenti contro il parere dei giudici inquirenti, che li hanno accusati di «complicità in omicidio in relazione ad un’impresa terroristica».

Il padre di un’alunna, Brahim Chnina, e l’attivista islamista Abdelhakim Sefrioui sono stati incriminati per «complicità nell’omicidio terroristico» dell’insegnante, ha annunciato poi l’autorità giudiziaria anti-terrorismo. Anche due amici dell’aggressore, Naim B. e Azim E., sono stati incriminati con la stessa accusa. Un terzo parente, Yussu C., è perseguito per «associazione a delinquere terroristica al fine di commettere crimini contro le persone». Tutti sono stati incarcerati tranne Brahim Chnina, che è stato fermato in attesa di un dibattito sulla questione.