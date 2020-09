La polizia vietnamita ha sequestrato oltre 320.000 profilattici usati che stavano per essere venduti come nuovi a clienti ignari. Lo scrive la Bbc citando la tv di stato locale.

Enormi sacchi pieni di contraccettivi sono stati trovati in un capannone nella provincia meridionale di Binh Duong. Una donna, proprietaria del magazzino, è stata arrestata. Secondo la Bbc i profilattici venivano lavati, risagomati e impacchettati, pronti per la vendita. La donna ha detto che veniva pagata 17 centesimi di dollaro per ogni chilo di merce.