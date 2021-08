Parlando in televisione della situazione in Afghanistan, Macron ha annunciato che, «insieme alla Germania ed altri paesi europei, lanceremo un’iniziativa per costruire senza ritardi una risposta robusta, coordinata e unitaria». Il presidente ha invitato i partner «alla solidarietà in questo sforzo, all’armonizzazione dei criteri di protezione», auspicando «la cooperazione con i paesi di transito».