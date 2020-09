I ministri della ricerca e dell’innovazione dell’Unione europea (UE) si sono messi oggi d’accordo sul programma di ricerca «Horizon Europe» per il periodo 2021-2027. Tra le conseguenze figurano nuove categorie più severe per l’associazione di Paesi terzi, quali la Svizzera.

Mentre finora la Confederazione era trattata alla stessa stregua degli Stati dell’AELS/SEE come la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein, la Svizzera è ora inclusa nella quarta ed ultima categoria.

Così, in futuro, Paesi quali la Svizzera o il Regno Unito non potranno per esempio ricevere più soldi dal programma di ricerca di quanto ne abbiano versati. Rimangono tuttavia ancora aperte le discussioni quanto alle condizioni di partecipazione della Svizzera a «Horizon Europe».