«Non abbiamo fatto nulla. Eravamo pronti, eravamo pronti, non che io volessi, ma eravamo pronti. Non avete idea. Un sacco di gente è stata fortunata». Così Donald Trump ricostruisce alcuni dei momenti successivi all’attacco iraniano alle postazioni militari Usa in Iraq, in risposta all’uccisione di Qassem Soleimani.