Il numero fu pubblicato su Internet 16 anni fa, quando il premier era ancora un semplice ex giornalista, deputato e ministro ombra dell’opposizione, due anni prima d’essere eletto sindaco di Londra. E nessuno si è mai premurato in seguito di cancellarlo.

Secondo la Bbc, si tratta d’uno dei suoi contatti privati ancora in uso, mentre l’agenzia Pa - che ha cercato di raggiungerlo - lo ha trovato staccato ma non disattivato. Di qui le preoccupazioni sollevate da veterani ed esperti d’intelligence, stando ai quali questo livello d’accessibilità potrebbe esporre il primo ministro a pericoli sul fronte della sicurezza individuale e nazionale. Mentre l’opposizione laburista - alla luce delle denunce recenti sui contatti diretti svelati fra il premier e l’imprenditore degli elettrodomestici James Dyson o ancora sui sospetti di progetti di raccolta di donazioni private per il pagamento di parte dei costi della lussuosa ristrutturazione del suo appartamento residenziale a Downing Street curata in grande stile dalla fidanzata Carrie Symonds - ha rinfacciato anche la possibilità di un’eccessiva reperibilità di fronte a tentativi di «lobbismo» da parte del business o ipotetici «ricatti».