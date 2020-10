Secondo Manca, «la situazione è drammatica, con fortissime criticità in tutte le Regioni». I reparti Covid, «sono pieni ed i pronto soccorso stanno diventando un ‘parcheggio’ per questi pazienti anche per 3-5 giorni. Stiamo assistendo tutti ma mancano medici e infermieri. Non ce la facciamo più a reggere».