Prosegue il rafforzamento militare russo nell’Artico

Immagini satellitari ottenute dalla CNN mostrano un «continuo» rafforzamento delle basi militari russe lungo la costa artica del Paese, oltre a strutture di stoccaggio sotterranee probabilmente per ospitare i droni subacquei nucleari strategici Poseidon e altre nuove armi ad alta tecnologia: lo riporta oggi l’emittente tv americana sottolineando che l’hardware russo nell’estremo nord include bombardieri e jet MiG31BM e nuovi sistemi radar vicino alla costa dell’Alaska.

Mosca, commenta la CNN, sta testando le sue nuove armi in una regione in cui il ghiaccio si sta sciogliendo a causa dell’emergenza climatica, «nel tentativo di proteggere la sua costa settentrionale e aprire una rotta marittima chiave dall’Asia all’Europa».

«C’è chiaramente una sfida militare da parte dei russi nell’Artico», compreso il rinnovamento delle loro vecchie basi risalenti alla Guerra Fredda e la costruzione di nuove strutture nella penisola di Kola, vicino alla città di Murmansk, ha detto all’emittente un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano che ha voluto mantenere l’anonimato. «Ciò ha implicazioni per gli Stati Uniti e per i suoi alleati, non da ultimo perché crea la capacità di proiettare la potenza fino al Nord Atlantico», ha aggiunto.