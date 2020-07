In tutti i Paesi dei Balcani, alle prese con una nuova fase epidemica del coronavirus, si mantiene elevata la curva dei contagi, e in molti casi i governi reintroducono provvedimenti e restrizioni già aboliti nelle scorse settimane.

In Serbia nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 279, con il totale salito a 18.639. Altri 12 decessi hanno portato a 405 il numero delle vittime. Cresce il numero dei pazienti in terapia intensiva con respiratore, che sono ad oggi 154, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia lo scorso marzo. Il presidente Aleksandar Vucic e la premier Ana Brnabic hanno moltiplicato gli appelli al rispetto delle norme di prevenzione, condannando le manifestazioni di protesta degli ultimi giorni che hanno portato nelle strade migliaia di persone.

Nella Macedonia del Nord, dove mercoledì si vota per le elezioni parlamentari, i nuovi casi sono stati 88, per un totale di 8.197, le vittime sono in tutto 385, con altri tre decessi da ieri. Altri 53 contagi si sono registrati in Croazia, dove dall’inizio dell’epidemia i casi sono stati 3.775, i morti 119. In Montenegro, che aveva dichiarato la fine dell’epidemia il mese scorso, si sono avuti 66 nuovi contagi e un decesso, con i nuovi totali saliti a 963 e 15.