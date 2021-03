Il Myanmar è nel caos da quando l’esercito ha estromesso Aung San Suu Kyi dal potere con il colpo di stato del primo febbraio, innescando una rivolta di massa che ha visto centinaia di migliaia di persone protestare ogni giorno per il ritorno alla democrazia. La giunta ha più volte giustificato la sua presa del potere adducendo diffuse frodi elettorali nelle elezioni di novembre, vinte dal partito della Lega nazionale per la democrazia di Suu Kyi.

In risposta, un gruppo di parlamentari eletti, molti dei quali sono in clandestinità, hanno formato un parlamento ombra chiamato Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) per denunciare il regime militare . Oggi hanno rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che i manifestanti hanno il «pieno diritto di difendersi» ai sensi del codice penale del Paese contro le forze di sicurezza che «danneggiano e provocano violenza».