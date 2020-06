Una persona è rimasta uccisa in una sparatoria nel corso di una manifestazione tenuta ieri notte da Black Lives Matter a Louisville, nel Kentucky. Secondo quanto ha reso noto la polizia, la sparatoria è avvenuta a Jefferson Square Park, nel centro della città, dove i dimostranti si riuniscono da settimane in segno di protesta contro la morte di Breonna Taylor, la 26.enne afroamericana uccisa da agenti in borghese mentre dormiva nel suo appartamento a Louisville.

La vittima di ieri è un uomo, che è morto sul posto, ha reso noto in un tweet il dipartimento di polizia della città, aggiungendo che poco dopo un’altra persona è stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco. Non si conoscono per il momento le sue condizioni di salute e non è chiaro se a sparare sia stata una sola persona o meno.