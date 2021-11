Il lockdown in Austria comincerà lunedì e durerà almeno per 20 giorni. Gran parte dei negozi rimarrà chiusa e tutti gli eventi culturali verranno annullati. Come in passato, si potrà uscire di casa solo per lavoro, motivi di necessità e per svolgere attività fisica. In Austria il 66% della popolazione ha ricevuto finora entrambe le dosi del vaccino. Un portavoce della polizia ha fatto sapere che la situazione è tesa e ci sono stati dei fermi dopo che alcuni manifestanti hanno lanciato bottiglie di vetro contro gli agenti. I dimostranti sono stati bloccati dalle forze dell’ordine per comportamenti «aggressivi» e resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto, riferisce l’Orf, sono schierati almeno 1.300 agenti.