In Kosovo alcune organizzazioni eredi dell’Uck, l’Esercito di liberazione che combattè contro i serbi nel conflitto armato di fine anni novanta, hanno annunciato per il 9 luglio a Pristina una protesta nazionale ‘in difesa della guerra di liberazione’ e contro il Tribunale speciale dell’Aja che nei giorni scorsi ha sollevato accuse di crimini di guerra e contro l’umanità nei confronti del presidente kosovaro Hashim Thaci e altri ex leader e combattenti dell’Uck.

In un documento diffuso oggi tali organizzazioni hanno chiesto al parlamento di modificare la legge sull’istituzione di tale Tribunale, e di fare in modo al tempo stesso che vengano perseguiti tutti i crimini commessi in Kosovo dai serbi. Le accuse contro Thaci, è stato sottolineato, hanno una chiara connotazione politica, considerando che non sono ancora definitive e che sono state pubblicate proprio quanto Thaci si stava recando negli Usa per un nuovo incontro con la parte serba.