Nel fine settimana Bristol era stata teatro di una protesta analoga, ma più numerosa e violenta, sfociata in una quarantina di arresti e in un bilancio di diversi agenti feriti o contusi. Episodio condannato sia dai vertici della polizia, sia dal governo e dalla ministra dell’Interno, Priti Patel, sia dall’opposizione laburista, come pure da vari gruppi contrari al disegno di legge sul rafforzamento dei poteri di pubblica sicurezza.

Legge che del resto continua a suscitare polemiche e perplessità, a maggior ragione dopo il contestato intervento sbrigativo con cui alcuni giorni fa Scotland Yard ha disperso a Londra una veglia non autorizzata (causa Covid), ma pacifica, promossa soprattutto da donne per denunciare la violenza di genere e ricordare Sarah Everard: la 33enne rapita e uccisa a inizio marzo mentre rincasava in un quartiere residenziale della capitale britannica alle nove di sera per mano - secondo i risultati delle indagini - di un poliziotto fuori servizio.