Il sindaco di Ottava Jim Watson ha denunciato su una radio locale che la situazione è «fuori controllo» nella capitale canadese, il cui centro è occupato da una settimana dai manifestanti che protestano contro le restrizioni anti-COVID. Tanto che lo stato di emergenza è stato dichiarato, mentre la città è paralizzata fra mezzi e tende che bloccano le strade. Watson ha sottolineato come la situazione possa rappresentare una minaccia per la sicurezza dei residenti.

I manifestanti hanno promesso di voler proseguire l’occupazione fino alla revoca delle misure anti-COVID. In una riunione di emergenza il capo della polizia di Ottawa Peter Sloly ha denunciato di non avere mezzi sufficienti per mettere fine a quello che ha definito uno «stato d’assedio» e ha chiesto «risorse supplementari». In arrivo circa 250 agenti della gendarmeria reale, un corpo di polizia federale.