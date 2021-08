(Aggiornato alle 14.04) Esplode la protesta fuori da un centro di accoglienza per rifugiati in Olanda. Stando ai media locali la polizia è dovuta intervenire martedì notte per disperdere circa 250 manifestanti che si erano radunati per impedire l’accesso di alcuni rifugiati afghani ad un centro d’accoglienza situato in un campo militare ad Harskamp, un villaggio a est di Utrecht.