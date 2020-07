Oltre 30 persone sono state fermate sabato a San Pietroburgo e a Mosca davanti alla Duma per aver protestato contro una nuova proposta di legge per vietare i matrimoni gay e le adozioni da parte di coppie di persone dello stesso sesso.

In Russia i matrimoni gay non sono riconosciuti. Un nuovo progetto di legge per inserire nel Codice della Famiglia il divieto dei matrimoni omosessuali è stato presentato da un gruppo di parlamentari due settimane fa.