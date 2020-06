Proteste per George Floyd, oltre 10 mila gli arresti

Oggi sono previste migliaia di persone a Minneapolis alle prime cerimonie funebri per la morte di George Floyd. Sarà presente anche Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca. L’appuntamento è per le 13 (le 19 in Svizzera) nel grande santuario della North Central University. A celebrare sarà il reverendo Al Sharpton, noto leader nella lotta per i diritti civili. Il corpo di Floyd sarà trasferito poi a Raeford, in North Carolina, dove è nato, per una camera ardente di due ore e una cerimonia privata per la famiglia. Un altro omaggio pubblico è previsto lunedì a Houston, Texas, dove è cresciuto e ha vissuto gran parte della sua vita prima di trasferirsi cinque anni fa in Minnesota. Il giorno dopo infine è in programma nella stessa città un funerale con 500 persone alla Fountain of Praise Church. Seguirà una cerimonia di sepoltura privata.