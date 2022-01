Il Kazakhstan si trova a far fronte a «un’invasione armata di gruppi terroristici preparati all’estero», come testimoniano gli assalti a vari uffici governativi e all’aeroporto di Almaty, e per questo ha chiesto l’aiuto degli altri Paesi membri dell’Organizzazione del trattato collettivo di sicurezza (Csto) guidato dalla Russia. È quanto afferma il ministero degli Esteri kazako in una nota diffusa anche dall’ambasciata del Paese centroasiatico a Roma.