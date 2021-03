Prove di riapertura negli States

Nel parcheggio della scuola media di Old Saybrook, diecimila abitanti nel nord del Connecticut, le macchine arrivano in fila di fronte alla clinica drive-through di vaccinazione COVID-19, fin dalle prime ore del mattino. Prima una berlina color rosso fuoco. Poi un suv grigio dai vetri scuri. Infine un pick-up color perla. A bordo quasi sempre due persone per veicolo, mascherina addosso: chi è alla guida prepara la documentazione per l’appuntamento, chi sta al suo fianco lo fa per precauzione qualora dovessero emergere effetti collaterali dopo l’iniezione. Il personale è gentilissimo, l’operazione richiede poco tempo. Dopo i classici 15 minuti di attesa post-vaccinazione, le prime tre macchine se ne vanno. Ne seguiranno altre. «Vacciniamo in media 60 persone all’ora in questa struttura e si...