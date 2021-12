Trovato morto un 30.enne

Un uomo di 30 anni è stato ritrovato morto sotto le macerie dell’edificio crollato a Sanary-Sur-Mer, in Provenza, in seguito ad un’esplosione che potrebbe essere legata ad una perdita di gas: è quanto riferiscono i pompieri della zona citati dalla France Presse. L’uomo, in stato di incoscienza, era stato individuato dai soccorsi, poi dichiarato morto, ha precisato la capitana dei vigili del fuoco, Aurélia Mannaioni. I soccorritori, che sono riusciti ad estrarre vivi una donna e il suo bebè, proseguono le ricerche per trovare le ultime due persone delle cinque finite sotto le macerie.