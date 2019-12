Il testo, in una cinquantina di pagine, prevede tra l’altro un’ambiziosa riforma fiscale con aumento delle tasse per le fasce più ricche e le grandi imprese, un aumento significativo del salario minimo e mantiene un chiaro accento sociale e femminista.

L’accordo - che segue l’impegno sottoscritto fra gli stessi due leader per la formazione di un governo dopo le elezioni dello scorso 10 novembre - è un ulteriore passo verso la formazione dell’esecutivo che appare più vicino dopo che sembra concretizzarsi un appoggio degli indipendentisti catalani di Erc, con un’intesa in fase di finalizzazione, e con i nazionalisti baschi del Pnv. Ciò garantirebbe i numeri in aula per Sanchez, al punto da far pensare a un voto di fiducia fra il 2 e il 5 gennaio, stando alle ricostruzioni di alcuni media spagnoli.